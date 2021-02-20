遊戲電競周邊品牌 SteelSeries宣布推出Tusq入耳式行動遊戲耳機，此款輕量型、入耳式耳機配備了雙麥克風系統，包括可拆卸吊桿式麥克風及內置麥克風，供玩家靈活選擇；而動圈音訊驅動提供玩家在任何平台玩遊戲都能有清晰的語音聊天和遊戲音頻，擁有身臨其境的音訊體驗。

SteelSeries 執行長 Ehtisham Rabbani 說道：「過去20年，SteelSeries以創造無數個首創產品，以及與專業玩家的密切合作在業界樹立標竿，我們和全球玩家一起創造了電競熱潮並使其迅速發展。我們仍持續研發能重新定義遊戲產業的創新產品與軟體，並引領遊戲電競市場邁向卓越巔峰。在SteelSeries，我們希望將每一位玩家都打造成明星選手，讓他們的腳步更超越夢想。」

Tusq 搭配了行動裝置可用耳機及專業遊戲耳機功能，輕量型耳掛式設計讓玩家在遊戲中長時間配戴亦能保持舒適穩固狀態。（SteelSeries提供／黃慧雯台北傳真）

此款輕量型耳掛式設計輕巧，能穩定的固定在耳朵上，長時間遊戲配戴也能保持舒適穩固狀態，在移動中也不易掉落，此款具備3.5 mm音源接頭讓玩家在任何系統間都能無縫轉換。雙麥克風系統中，可拆式吊桿式麥克風賦予遊戲絕佳的音訊品質，當玩家把吊桿式麥克風拆掉時，也可選擇內建的第二麥克風，不影響遊戲遊玩。

Tusq附贈三種尺寸的耳機矽膠套，讓玩家可選擇最適合自己耳朵的尺寸，任何耳形玩家均可享受完美的配戴體驗，另外還附贈耳機布袋，隨時隨地把優質遊戲音訊帶著走。

SteelSeries進入遊戲及電競領域已經20年，擁有多達逾40個專利產品，在追求產品專業級品質及耐用性的同時，也兼顧現代簡約的時尚設計感。SteelSeries創始人Jacob Wolff Petersen表示「我們的使命自創立以來從未改變，即滿足世界上最嚴苛的消費族群，創造為遊戲玩家量身打造的遊戲裝備。這個使命在我們最初的核心口號裡就已表明 : 『勝利就是一切』，這是SteelSeries的核心價值觀，現在是，未來也是。」

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