布嘉市獲松田建設捐贈2萬5000個酒精噴瓶，以及台灣康匠製造公司製造的3500個友善透明口罩。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠也親自試戴友善透明口罩。（呂妍庭攝）

教育處處長林立生感謝松田建設捐贈酒精噴瓶，讓全市公立國中和國小中高年級學生人手一瓶，另老師、教職員、廚媽、工友等都能拿到、用得到。（呂妍庭攝）

市府今上午在南興國中舉辦「110年各公立國民中小學暨幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作會議」，會中宣布7大防疫措施。（呂妍庭攝）

開學在即，20日嘉義市教育處在與各校校長、教職員工會議中，宣布嘉市獲松田建設捐贈2萬5000個酒精噴瓶，以及台灣康匠製造公司製造的3500個友善透明口罩，其中友善透明口罩是體恤聽障生能夠學習無礙，主要提供給特教老師使用。

市府今上午在南興國中舉辦「110年各公立國民中小學暨幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作會議」，市長黃敏惠特別感謝松田建設有限公司捐贈酒精噴瓶2萬5000瓶，及台灣康匠公司捐贈本市學校特教老師教學使用的友善透明口罩3500個，讓學校防疫工作再升級。

台灣康匠行銷事業部經理林克強指出，去年8、9月因緣際會得知聽損小朋友有需求，雖公司全力投入國家隊生產口罩，但對小眾市場持續關注，經與聽語治療組織開過會後，就決定投入透明口罩研發，希望能創造友善環境，目前特製生產線已成9成成熟度，預計4月後就能量產，預算首批2萬5000片將捐贈給相關團體、機構，而嘉義市就是第一個合作的縣市。

宣信國小校長黃金木透露，考量到聽障學生學習上的需求，得知台灣康匠正在研發透明口罩時，就主動爭取接洽，最後幸運獲得廠方首批量產捐贈。教育處處長林立生表示，台灣康匠捐贈特教老師透明口罩，足以應付1學期使用。另感謝松田建設捐贈酒精噴瓶，讓全市公立國中和國小中高年級學生人手一瓶，另老師、教職員、廚媽、工友等都能拿到、用得到。

為強化防疫工作，落實校園新生活運動，市府除已陸續發放7840盒，共39萬2,000片口罩，也補助及配發702支額溫槍予嘉市所屬國中小學及公私立幼兒園，今林立生更提出7大防疫措施，包括：開學典禮全面改成線上或廣播辦理；各校應收齊寒假活動軌跡記錄表以備查驗；落實校園防疫「三要一動」：進入校園應維持戴口罩、勤洗手、落實量測體溫及下課出來動一動；教導學生利用酒精噴瓶消毒學習環境；利用嘉e卡配合校務系統APP，與家長共同守護學童健康；社區大學、樂齡中心、補習班及課照中心強化防疫作為，市府將不定期稽查；即時提供校園防疫關懷輔導，守護嘉市學童健康等。

(中時 )