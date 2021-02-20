宅在家度過春節後，怎麼度過陰鬱的開工開學日？萬眾期待的迪士尼文具旗艦店終於在台灣開站了！2/21台灣首家迪士尼官方文具旗艦店正式於蝦皮購物上線，這是迪士尼首度在台灣電商平台上開設官方旗艦店，以後不用飛出國就可以入手超可愛的官方授權周邊啦！

蝦皮購物指出，春節假期後通常是文具類產品的銷售高峰，今年則預期迎來高達70%的成長！為了把握商機，蝦皮購物瞄準開學日，祭出小朋友最愛的米妮系列豪華文具組、蜘蛛人系列書包文具組合、冰雪奇緣系列書包文具組合，要讓孩子打起精神、開心上學去。還有跳跳虎陪你一起開工，療癒上班族的心！

蝦皮購物-迪士尼官方文具旗艦店，冰雪奇緣豪華文具禮盒16件組、漫威系列書包文具禮盒16件組、米奇造型保溫保冰手提袋。（蝦皮購物提供／黃慧雯台北傳真）

慶祝迪士尼官方旗艦館獨家開幕，2/21-2/28活動期間蝦皮購物祭出全館8折起的優惠，還有吸睛滿額贈，「不限消費金額」就送迪士尼系列口罩套；滿699元再送價值299元TSUM TSUM系列不鏽鋼餐具包！為刺激開學、開工商機，蝦皮購物再大方加碼，消費滿499元折50元、899元折100元，還送10倍蝦幣神券，邀請全台消費者一起瘋買文具！現在就上蝦皮搜「迪士尼文具」，一鍵開逛！

因為疫情影響無法飛到日本賞櫻？蝦皮購物幫你把超萌的迪士尼粉嫩櫻花商品帶來啦！迪士尼粉萌季將於2/20開跑至4/5，小熊維尼、小豬、奇奇蒂蒂等人氣超高的角色一同換上粉嫩櫻花季色彩，推出最低5折起優惠，消費滿599元折50元、1,200元折120元！！無論是奇奇與蒂蒂限定版的好奇 純水嬰兒濕巾、維尼控不能錯過的CACO 貪吃維尼線稿上衣、觸感輕柔又超級Q萌的HOLA 迪士尼系列櫻花季草莓造型抱枕-蒂蒂、靠可愛發電的Disney迪士尼櫻花系列行動電源通通應有盡有，在日常生活中透過粉嫩的迪士尼，讓你萌力噴發。

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