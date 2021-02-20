一名人妻抱怨老公對好朋友太過義氣相挺，朋友積欠100萬卡債，老公竟義不容辭向銀行貸款欲幫助對方，甚至不惜與她大吵，之後她還發現該朋友有老公的信用卡卡號，老公某次幫朋友代刷3600元的飯店住宿費，並跟朋友說不用還，讓她得知後氣得大罵「就像一顆未爆彈，不知道下次還有什麼理由，會借多少錢？」

該人妻在Dcard上發文表示，她的老公有名認識10幾年的好友，該好友因為賭博、玩樂積欠1百萬卡債，去年向她老公借錢，老公則二話不說和她討論，最後堅持要借錢，「吵到快離婚，連公司前輩都請出來協調了」，最後因為老公負債比太高，銀行貸款沒有通過才作罷。

一名人妻抱怨老公對好朋友太過義氣相挺，朋友積欠100萬卡債，老公竟義不容辭向銀行貸款欲幫助對方，甚至不惜與她大吵。（圖／翻攝自Dcard）

該人妻表示，該事件結束後半年，她某次發現該好友竟然有老公的信用卡號碼，一問之下才知道，該好友日前到台南玩，住宿時臨時發現信用卡刷不過，因此向她老公尋求幫忙，她老公也因此幫忙代刷3600元住宿費，甚至說這筆錢不用還；她說，她與老公要還家中貸款，而「這位兄弟出現是我預料之外，像不定時炸彈一樣，不知道還有沒有下次，用什麼理由、借多少？」

許多網友則留言，「真的是苦了你，乾脆叫他們兩個在一起好了，兄弟情也是要判斷思考問題啊」、「要小心，之後會把你老公當提款機」、「養了一個33歲的屁孩真是辛苦你了，都已經成家了可以不要失去思考能力嗎」、「你要做的可能不是控管收入，而是控管證件」、「要小心他以後會幫他擔保」、「如果沒有簽財產分別制，可以快點離婚，至少你有一半財產」。

(中時新聞網)