大家會用乾香菇做菜嗎？乾香菇味道濃郁，煮湯、燉粥、拌炒青菜都非常美味，但若做菜時忘記提前泡水怎辦？雖可用熱水快速泡發急救，但也會因此減損香氣，其實還有更簡單的方法可保留風味。台北農產公司日前在臉書上教撇歩，傳授3招就可輕鬆完成。
北農日前在臉書發文指出，想嘗試快速泡發香菇，可分別用糖水浸泡、溫水搖晃、糖水微波方式，小編提醒，香菇泡發後香菇水別倒掉，可將它當高湯加入雞湯內，增加香菇甘甜，或放入蒸蛋內提升料理風味。
●糖水浸泡法
需要時間：30分鐘
重點道具：溫水、砂糖
1、在容器內加入乾香菇
2、加入2杯水：1小匙砂糖的比例糖水
3、 靜置30分鐘即可
●溫水搖晃法
需要時間：10-15分鐘
重點道具：溫水、附蓋保鮮盒
1、 在保鮮盒內加入各三分之一的溫水及香菇
2、完全密封保鮮，並搖晃60下
3、 靜置10分鐘即可
●糖水微波法
需要時間：90秒
重點道具：溫水、砂糖、可微波容器
1、在可微波容器內加入乾香菇
2、加入2杯水：1小匙砂糖的比例糖水
3、放入微波爐強微波90秒即可
文章來源：台北農產臉書
(中時新聞網)
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