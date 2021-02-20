台北農產公司日前在臉書上教撇歩，傳授3招香菇泡水方法。（圖擷自北農臉書）

大家會用乾香菇做菜嗎？乾香菇味道濃郁，煮湯、燉粥、拌炒青菜都非常美味，但若做菜時忘記提前泡水怎辦？雖可用熱水快速泡發急救，但也會因此減損香氣，其實還有更簡單的方法可保留風味。台北農產公司日前在臉書上教撇歩，傳授3招就可輕鬆完成。

北農日前在臉書發文指出，想嘗試快速泡發香菇，可分別用糖水浸泡、溫水搖晃、糖水微波方式，小編提醒，香菇泡發後香菇水別倒掉，可將它當高湯加入雞湯內，增加香菇甘甜，或放入蒸蛋內提升料理風味。

●糖水浸泡法

需要時間：30分鐘

重點道具：溫水、砂糖

1、在容器內加入乾香菇

2、加入2杯水：1小匙砂糖的比例糖水

3、 靜置30分鐘即可

●溫水搖晃法

需要時間：10-15分鐘

重點道具：溫水、附蓋保鮮盒

1、 在保鮮盒內加入各三分之一的溫水及香菇

2、完全密封保鮮，並搖晃60下

3、 靜置10分鐘即可

●糖水微波法

需要時間：90秒

重點道具：溫水、砂糖、可微波容器

1、在可微波容器內加入乾香菇

2、加入2杯水：1小匙砂糖的比例糖水

3、放入微波爐強微波90秒即可

(中時新聞網)