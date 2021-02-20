去年全年紡織族群中，法人估獲利賺逾1個股本的有冠星-KY(4439)和儒鴻(1476)及聚陽(1477)。以去年前3季的財報數字來看，冠星-KY EPS為10.8元，儒鴻為9.69元，聚陽為7.18元。今年在全球疫苗施打進度加速，邊境解封可望提前下，亦有利於國際運動賽事舉辦，可望啟動機能性成衣的需求。

冠星-KY主要產品為運動休閒之棉混紡針織布，營運地點包括香港、中國、柬埔寨、越南，員工人數約1072人。冠星-KY的主要客戶有adidas、puma、lining、GAP、Nike、Reebok、BOSS、H&M、The North face等，其中adidas在去年前3季銷售占比更高達66%。冠星-KY的競爭優勢如：靈活配單能力，生產兩大據點，大陸認證長期合作夥伴及柬埔寨自有工廠，提供生產彈性、交貨迅速及產品多樣化等優勢，冠星-KY也是柬埔寨唯一最具規模針織布料供應廠。過去三年(2017年至2019年)冠星獲利能力穩健，每年獲利皆有1個股本，同時穩定股利發放率，去年發放率約快六成水準。去年雖然受到新冠疫情衝擊，但冠星-KY在第三季的毛利率，營益率和稅後純益率都是掛牌以來新高，分別為21.04%、10.39%、8.2%。

至於儒鴻，2020年累計前三季每股盈餘(EPS)9.69元，法人估，全年EPS在13元以上。公司資本額27.44億元，員工約1.7萬人，其中臺灣約1800，海外約1.52萬人，今年是儒鴻在證交所掛牌後的第20年，儒鴻提供垂直整合生產供應鏈，包含織布、染整、定型、成衣製造等。尤其專精於功能性彈性圓編針織布料與成衣。儒鴻具垂直整合競爭優勢，針織布料平均總產能1、500萬碼/月，包括台灣800萬碼/月(溪洲廠、大山廠、大園廠)，越南700萬碼/月(儒鴻織染有限公司)。成衣平均總產能1、000萬件/月，包括：1.自有生產基地平均產能520萬件/月(儒鴻越南仁澤廠，儒鴻製衣展鵬廠，儒鴻製衣美春廠，儒鴻製衣隆安廠，柬埔寨儒鴻製衣金邊廠)，2.策略聯盟生產基地平均產能480萬件/月。儒鴻投資64億元，在新莊打造的全新營運總部，預計明年下半年落成啟用，屆時四散各處的儒鴻員工將可集中辦公，有望提升效率，助攻營運成長。

(時報資訊)