美國政府周五宣布，美國與加拿大及墨西哥接壤的陸地邊境仍將禁止非必要旅行至少到3月21日，屆時這項為了阻止新冠肺炎疫情擴散而關閉美加與美墨邊境的限制措施將滿一周年。

美國官員表示，這項最新公布為期30天的延長，是拜登總統上任以來首次宣布的境管措施，而此時白宮正在開會討論，可能收緊在北美跨越美國陸地邊境的要求。

不過，加拿大對解除境管興趣缺缺，最近更對一些經由陸路返國的加拿大人實施新的新冠狀病毒檢測要求。

美國政府自1月26日起，開始向幾乎所有國際航空旅客要求入境時必須附上三天內的陰性病毒檢測證明，但對陸地邊境的過境則未實施類似要求。

拜登上個月發布一項行政命令，指示美國官員「就陸地口岸入境的公衛協定，立即開始向加拿大和墨西哥政府進行外交推展工作」，該命令並表示美國機關應在14天內向拜登提交計畫，以「在入境口岸實施適當的公衛措施」。此外，拜登亦指示對海上旅行與「海港實施適當公衛措施」進行類似審查。

(時報資訊)