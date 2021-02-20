俗話說十年修得同船渡，百年修得共枕眠，要邁入結婚殿堂時，通常會向另一半許諾，日後無論風雨飄搖，都會不離不棄，不過這樣的誓言，也只能留待時間證明。搜狐網命理專欄就指出，有3對生肖配對，婚後即便嘴上彼此嫌棄，但心裡一樣深愛著對方，是難得的神仙眷侶。

生肖龍vs.生肖雞

屬龍和屬雞的人，婚姻可說是建立在緣分之上，彼此都是個性好強之人，卻願意不斷磨合，脾氣暴躁的屬雞人，在另一半的開導下會愈發溫柔，只不過兩人嘴上不服輸，經常伴隨著鬥嘴，但其實他們越嫌棄就代表越在意，婚姻經得起時間考驗，哪怕吵了一輩子，也願意和對方相守到老。

生肖狗vs.生肖兔

屬狗和屬兔的人，如果遇見彼此，千萬不要輕易錯過，這一對璧人可說是月老點鴛鴦，因為屬狗人的性格正是屬兔人喜歡的，屬兔人也會漸漸改變自己，成為對方的理想型。兩人在戀愛期間，性格十分合拍，也覺得對方完美無瑕，雖說婚後難免在磨合過程中經常逗嘴，但吵架和鬥嘴不足以成為他們產生感情裂痕的理由。

生肖馬vs.生肖羊

屬羊和屬馬的人在十二生肖中屬於六合的關係，不容易產生言語上的裂痕，不過兩人都是刀子嘴豆腐心，尤其是屬羊的人在婚後會漸漸展現出自己頑固的特質，這讓另一半始料未及，雖然偶有爭吵，但兩人越吵感情越好，夫妻默契不減反增。

(中時新聞網)