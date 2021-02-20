【旅遊經 洪書瑱報導】

元宵佳節雖然即將到來，但卻被疫情吹皺一池春水，其中包括台灣燈會因疫情而停辦，但提醒喜歡小提燈的大小朋友，活力牛小提燈仍應景發放！參山國家風景區管理處結合迴遊阿罩霧假日觀光巡迴巴士，自今(20)日起推出搭車送小提燈活動，遊客只要於3/1前的週六日和國定假日搭乘假日觀光巡迴巴士，即可憑乘車票券至霧峰農會酒莊兌換造型可愛的活力牛小提燈，限量250盞之外，還贈送一包阿罩霧限定版霧峰香米。民眾可利用多種電子套票搭配選擇，最便宜100元起，即可提著燈籠搭車旅遊趣，感受霧峰在地特色的熱鬧元宵氛圍。

感受霧峰當地元宵風情 搭乘阿罩霧專車送活力牛小提燈(旅遊經提供)

感受霧峰當地元宵風情 搭乘阿罩霧專車送活力牛小提燈(旅遊經提供)

霧峰假日觀光巡迴巴士行經多個站點，各景點展現各自特色，其中霧峰林家宮保第張燈結彩展現古典的元宵氛圍，如：光復新村老宅處處懸掛五彩繽紛的燈籠，就美不勝收；而喜歡藝文展覽的遊客不妨「Go」買300元的「藝遊阿罩霧套票」，除了既有一日暢遊票的優惠內容，還包含霧峰林家宮保第、林獻堂博物館、頤圃、亞洲大學現代美術館、臺灣現代音樂鈴博物館等藝文景點門票5選1，相當超值！尤其元宵佳節(2/26)、228連續假期(2/27～3/1)將相繼到來，早些安排，即可輕鬆旅遊「趣」。而線上價格也推出眾多優惠，憑票還有許多景點門票優惠與霧峰在地商家折扣等好康！

參山處表示，今年許多大型燈會為避免群聚而取消，因此將迴遊阿罩霧假日觀光巡迴巴士與元宵節活動結合，推出搭車送活力牛小提燈活動，讓遊客一起感受元宵佳節的歡樂氣氛。觀光巡迴巴士自大年初三開始正式營運以來，成功串連霧峰在地觀光產業，先前也結合霧峰林家宮保第市集與情人節等節慶活動來共同行銷，讓更多遊客知道霧峰這個經典小鎮，有方便的觀光巡迴巴士可以搭乘，輕鬆樂遊霧峰林家宅園、立法院民主議政園區、亞大美術館、光復新村、台灣現代音樂鈴博物館等霧峰在地景點。

交通部觀光局今年製作的「活力牛」小提燈，屏除傳統乳牛的黑白，變身為調色盤的繽紛色彩，小牛身體關節能靈活擺動，圓滾滾的身體和大大的頭，嘴裡嚼著青草的模樣，讓小提燈顯得逗趣可愛。牛背上的喜鵲運用鐘擺原理，讓喜鵲在背上搖晃，為小提燈添加可愛動態感。將牛的身體上下顛倒，一秒變身為發光牛角帽，讓小朋友成為一隻隻可愛的「小萌牛」！

迴遊阿罩霧多款套票目前已結合燦星旅遊、Accupass、長泛假期、近畿旅遊等，其中最優惠包括百元「一日暢遊票」，除了可以當日無限次搭乘巡迴巴士，更可兌換小乳牛提燈與喔熊限量版霧峰香米（300g）。相關訊息可至活動網站(https://www.wftrip.com.tw)或至參山國家風景區臉書粉絲專頁查詢。圖片：參山風管處提供

(中時新聞網)