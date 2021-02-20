南韓饒舌實境節目《高等Rapper》正夯，第四季才剛開播，就傳出其中一名參賽者姜賢（강현，音譯），2018年曾灌酒性侵女學生，女方還有姜賢當時認罪的錄音為證，對此，節目也緊急回應，「姜賢將會從節目退出，並把他所有畫面剪掉。」大好前程一夕之間全毀。

一名女子日前在網路上爆料，她在2018年遭到姜賢性侵，「當時我才18歲（南韓年齡計算未成年），姜賢則是17歲的學生身份。」那時對方邀請她到自己的工作室喝酒，而她雖然未成年卻還是赴約了，幾杯黃湯下肚後她開始有點茫，沒想到姜賢竟對她毛手毛腳。

女子坦言，當時她雖然激烈反抗，但對方卻回應，「姐姐妳也喜歡對吧？」最後她遭對方強吻，性侵得逞，「雖然只要尖叫就一定會有人來，但我不想讓別人看到我當下的樣子，這部分我確實應該負起責任。」她也附上當時報警後留下的內容，以及姜賢向她認錯的訊息，但最後全案卻以無嫌疑終結。

姜賢主動要求退出節目。(圖/翻攝自Mnet)

女子害怕地透露，「身為受害者的我，看見那位朋友在電視上出現就覺得很害怕又羞恥，那位朋友至今都沒有正式地道過歉」，消息一出，姜賢的名字立刻登上熱搜，節目組也在第一時間回應，「製作組已經問了本人關於網路上的爆料文，對方只有回『很抱歉造成困擾』，並表達了要退出節目的意願。」並強調姜賢目前的出演內容都會被刪減。

(中時新聞網)