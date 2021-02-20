因應南科高雄園區（高雄科學園區）企業持續投資擴廠，高雄市政府聯手中央政府，打造更完善的周邊生活圈，繼今年1月高科巡迴巴士正式啟用之後，位於高科宿舍的「小熊托嬰中心」，也在20日開幕，配合員工上班時間，收托45位0到2歲的兒童。

高雄經發局副局長高鎮遠20日指出，自從陳其邁市長上任後，穩懋、日月光等多家大廠，已在高雄投資破千億元，高市府將與中央、業者攜手完善周邊生活機能，吸引更多大廠投資高雄。

他說，目前高科從業人數已達8,600人，未來預估每年至少增加500人，將持續帶動周邊新市鎮發展、吸引高階人才回流，針對園區周邊居住、交通及生活機能等需求，高市府也將與中央、南科管理局及業者合作，規劃幼兒托育、百貨超市、以及郵政金融等相關機構進駐，滿足企業員工生活機能需求，爭取更多優質大廠落腳高雄。

南科管理局長蘇振綱表示，該局希望在高雄創造讓大家安心就業、生活的環境，其中，在生活設施上，又以讓爸爸媽媽安心上班、照顧下一代是最重要的。

他強調，高科在去年跟今年，吸引了包含鵬鼎、穩懋、英特格、以及華邦電等多家世界級大廠進駐建廠，將來還有橋科，也將為高雄創造許多就業機會，相信高雄一定會越來越好。

(工商 )