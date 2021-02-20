古曜威20日受邀出席擔任紅心字會公益大使，和老人長輩一起滾元宵，歡度元宵節。這是他過年後，第一個公開工作行程，活力滿滿，他在春節期間每天大啖佳餚，十分放鬆，開工發現自己的臉變圓，胖了2公斤，他現在努力健身練胸、腿，希望趕緊恢復原本身材。

古曜威今年過年在台北與父母、親人團聚圍爐，與家人好友一起玩德州撲克、射龍門等，他自認運氣不錯，玩德州撲克一場狂贏所有人，笑說：「那場贏1000多元。」被工作人員虧：「也太少了吧。」他自嘲：「算很好了，之前都沒贏這麼多過，我們打很小。」

古曜威擔任紅心字會敬老大使和長輩們一起搖元宵。（吳松翰攝）

他頗會長輩熱情互動，打趣表示看到長輩們，就好像聖誕老人，「因為他們會完成我的心願，就跟我阿嬤一樣，只要我喜歡的，她都會買給我，我記得小時候過年回娘家，她滿是皺紋的雙手準備紅包給我，她知道我愛玩鞭炮，還會偷偷叫我到房間拿一大包鞭炮，然後給我一個微笑，叫我放心，阿嬤給你靠。」

古曜威出席公益活動，現場搓元宵。（吳松翰攝）

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