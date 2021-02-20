賴的住處宛如迷宮，甚至用畫擋住私鑿的暗門。（圖／警方提供）

警方查獲改造槍械。（圖／警方提供）

61歲賴姓男子在北市擁槍販毒，為規避警方查緝，在中山區住處鑿牆挖洞，私設暗門以便隨時落跑，還在門口裝設3部監視器，北市刑大經循線追查，在春節前夕攻堅逮人，查獲1把改造手槍、37發子彈及毒品。

北市刑大偵五隊日前逮捕1名陳姓毒蟲，還在他身上起獲1把改造槍械，陳供出他的上游賴姓毒販，表示槍是賴提供給他防身的，賴身上也有槍械。

警方循線追查，發現賴平時足不出戶，躲在中山區某2層樓建築內，周遭更佈滿監視器，經連月蒐報，日前趁春節前夕，賴較鬆懈時前往攻堅。

警方發現賴將屋內多處設置改裝，另用許多家具、擺設阻擋通道，甚至還擅自鑿牆挖洞設置暗門，門口還用畫擋住，整間屋子宛如迷宮，警方花了2個多小時才將弄清楚屋內的隔局，陸續起獲改造槍枝、安非他命、海洛因等毒品，訊後依槍砲、毒品罪將賴嫌移送法辦。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )