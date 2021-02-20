電動車在台掀起風潮，近來特斯拉車主社團流行玩一個遊戲：對著導航念出7個字，「保證當機重開！」全球僅台灣才有的bug，隨即被車主驗證，網友瘋傳實測影片。究竟是哪7字？答案是「開元路土魠魚羹」；且真的有這家店，就在台南市北區。

不管特斯拉的哪一款車，Model S、Model X或Model 3，只要聽到關鍵7字，無一倖免，彷彿導航系統有多討厭吃「開元路土魠魚羹」，寧願當機重開，也不願車主找到這家店。

台灣限定 唸出這7字 特斯拉導航狂當機

車主把影片分享至網路，證實確有其事，但實地測試同一條路的小吃，如花枝羹、肉羹、麵線羹等，導航完全無誤；換一個地方的土魠魚羹，如中正路或其他街道，甚至不同縣市的開元路，導航也都正常，唯獨「開元路土魠魚羹」不行。

網友直呼驚奇，「靠！這都市傳說是真的」、「馬斯克（特斯拉共同創辦人）是不是吃過開元路的土魠魚羹，才會暗藏這個bug」、「超屌，全世界的特斯拉只有台灣限定bug」。

據了解，特斯拉認為該項問題很可能是語音辨識程式碼出現異常，已聯繫後台工程師進行除錯，未來會透過線上更新的方式修復。該項異常並不會造成行車安全疑慮，車主不用擔心。

車主實測bug，特斯拉導航會關機重開。（翻攝YouTube）

(中時新聞網)