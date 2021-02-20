行政院長蘇貞昌今（20）日上午由經濟部長王美花、交通部長林佳龍等陪同，視察基隆河水防道路兼自行車道規畫辦理情形，一行人從新北市汐止騎自行車到基隆市五賭台鐵舊隧道口，基隆市長林右昌則在基隆端迎接，與蘇貞昌擊掌慶賀。

蘇貞昌表示，台灣有最好的腳踏車步道的環境，而且國人這些年更注重健康，更注重運動，在台灣的外交官回國的時候，都一定要過三關，要騎腳踏車環島，要到玉山、阿里山，還要到台灣各地方。他當台北縣長時，就沿著淡水河、基隆河、新店溪構築腳踏車步道，上次當行政院長時候，則訂5月5號為腳踏車日。

蘇貞昌說，今天特別來基隆送大禮，希望讓整個腳踏車道能夠一直從台北、新北沿著基隆河河岸，一直從汐止來到基隆。

蘇貞昌表示，感謝經濟部水利署把基隆河治理得很好，河岸治理得很好，所以汐止、瑞芳、基隆都不淹水，交通部林佳龍部長對於自行車道也有讓外國旅客來的構想。藉著今天加班上班的日子騎腳踏車，也跟國人同胞報告，台灣防疫這麼好，大家可以多出來走走，騎腳踏車，看看我們自己最美麗的台灣。

經濟部表示，水利署與交通部運研所、內政部營建署合作，針對基隆市轄內自行車斷點研擬改善方案，並因應都市發展及觀光遊憩需求，在確保防洪功能無虞下，投入資源加速辦理，所需經費1.8億元由中央支應，在1年內完成。

(中時 )