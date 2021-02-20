正妹律師貝琪（傅靖瑜），甜美外型加上傲人魔鬼身材，不僅多次登上PTT表特版，也經常受邀參加各大綜藝節目，被網友封為「最美律師」，日前曬出一系列慶生的養眼照，只見她不僅大方露出一對傲人雪白酥胸，趴在床上腿根黑影若隱若現的邪惡視角，更是讓網友眼睛大吃冰淇淋。

貝琪曬出火辣慶生照，只見床上擺著紅酒及蛋糕，牆上則有「貝琪生日快樂」的英文造型氣球，而她身穿紅色連身洋裝側躺床上，展現S型姣好身材，不僅露出一雙修長美腿及雪白肌膚，還擺出許多撩人姿勢，性感之餘仍不忘對著鏡頭擺出甜美微笑，讓網友看的是鼻血直流，充滿無限遐想。

此外，貝琪更是福利大放送，穿著白色浴袍入鏡，只見她將領口敞開解放傲人上圍，一對雪乳及深邃事業線一覽無遺，此外更將浴袍刻意微微滑落，露出白皙右肩，讓網友看的是血脈賁張，紛紛留言：「仙女就是不一樣，身材比例真好」、「我要去急診了，已經鼻孔內出血不止」、「好想去幹壞事，然後讓你為我辯護」、「看妳的美照，讓我們也很紓壓」。

30歲的傅靖瑜畢業於東吳大學法律研究所，不僅擁有亮眼外型，天資聰穎的她還考上勞動法組全國律師第28名，分數更是勞社法組前1%，值得一提的是，當屆錄取率僅8%，是改制後錄取率最低的一次，近來更跨行參與戲劇演出，美貌與智慧兼具之下，絕對稱的上是人生勝利組。

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(中時新聞網)