29歲大陸女星鄭爽過年前被舊愛張恒爆料找代理孕母，小孩還沒出生兩人就鬧翻分手，鄭爽還爆粗口抱怨拿不掉小孩，震驚粉絲。醜聞爆發後，鄭爽徹底消失在螢光幕前，而她與張恒爭小孩扶養權的官司即將開始，陸媒報導全案22日將在當地開庭前會議，依規定當事人不須現身，可請律師代勞出面即可。

鄭爽12年前演出《一起來看流星雨》出道，又因《微微一笑很傾城》、《夏至未至》走紅，去年她和交往一年多的素人男友張恒分手，不久男方捲入欠債等疑雲，今年1月張恒打破沉默，自曝和鄭爽已經是爸媽，兩人在美國找代孕，但還沒圓夢成家，兩人就先分手，因處理小孩身分問題，張恒不得不留在美國，也因此跟鄭爽打起離婚官司，希望靠自己力量帶兩個孩子回大陸。

陸媒曝鄭爽官司開庭前雙方有1小時庭前會議時間。（圖／取自新浪娛樂）

事情爆發後，鄭爽遭各方抨擊，連鄭爽父親受訪致歉，外界也不同情，本月初傳出人在大陸的鄭爽終於透過視訊和兩個孩子見到面，小孩喊了她「媽媽」，鄭爽隨即落淚道歉，但消息真偽有待查驗。而被封殺的鄭爽年節期間回老家，更傳出連鄰居都排擠唾棄她，使她成為眾矢之的。

據《新浪娛樂》報導，鄭爽和張恒的案件22日有新進展，科羅拉多州司法部門官網最近更新了動態，訂下22日中午12時雙方將開1小時的庭前會議，推測當天應該只有雙方律師代表到場，鄭爽、張恒兩人當事人可能都不會現身，3月22日上午8點30分將正式開庭。

網友曝「鄭爽」2字被外賣平台封殺。（圖／翻攝自微博）

另外，網上瘋傳有網友用外賣APP時，收貨人打上鄭爽，卻被系統判定為「敏感詞彙」，要求對方更正後才會送餐，網友回說：「拋開明星鄭爽，普通人鄭爽不配用外送APP了嗎？」、「連外賣都封殺她，慘」、「一個鄭爽犯錯了，全世界叫鄭爽的必須陪死嗎」、「大可不必這樣吧，太過頭了」。

(中時新聞網)