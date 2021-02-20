旅居英國22年的新竹子弟藝術家蔡筱淇，因新冠疫情而返國，巧獲新竹市政府邀請創作藝術燈飾，增添元宵歡樂氛圍，並以「風．光．逐夢」為題，在護城河上以不鏽鋼、鋁合金創作，作品宛如「凝結煙火」綻放在河面，深受遊客喜愛。

市長林智堅表示，台灣防疫得宜，意外讓許多藝術家在台落腳，蔡筱淇、吉川公野就是其中之一，去年回台後因疫情嚴峻不再返英，意外促成他們藝術家生涯中最長的「台灣long stay」，市府也因此邀請她創作，讓新竹人的國際級作品有機會在家鄉大放異彩、與家鄉親友分享。

林智堅說，「Tsai ＆ Yoshikawa」這對英國裝置藝術搭檔，作品遍及倫敦、巴黎、德國、日、韓的藝博會、美術館等，出身竹市的蔡筱淇更曾獲國際大獎肯定，其作品《The Lion》曾榮獲Marsh Award英國全年度最佳公共雕塑獎。

蔡筱淇則表示，他們打造的「風．光．逐夢」是目前作品中最大型的單件戶外裝置藝術，從去年初開始構思，耗時1年創作，才讓不鏽鋼、鋁合金呈現出如風吹的幾何線條律動，色彩豐富繽紛，點綴的壓克力圓盤使作品可隨風動折射出不同光芒。

蔡筱淇指出，他們去年回台，原本只想待到過完年，沒想到疫情瞬間擴散，夫妻倆為了小孩選擇留台，不知不覺留台已滿1年，自大學起她就長居英國，這次是生涯中最長的1段台灣生活。

她說，藉此機會，他們將多年成果一次在家鄉呈現，過去在全世界布展，往往只能透過照片理解現場狀況，此次在家鄉創作，可以一直前往展覽現場踏勘，還能多認識家鄉，是很幸運的體驗，加上聽見親朋好友回饋、親眼見證民眾肯定，讓她感到既光榮又幸福。

蔡筱淇同時指出，竹市古城區存有許多日治時期建築，走在街道上，宛如回到日本，還有新竹市立動物園、各式公園不僅有無障礙空間，還有特色兒童遊具，真的很適合居住。

下一目標，她希望能夠貢獻自己的能力，將新竹著名的在地工藝與藝術美感結合，諸如挑戰玻璃創作，將多年旅外的經驗帶回家鄉。

市府表示，元宵節後緊接二二八連假，推薦民眾一同來護城河燈區，欣賞國際級藝術作品，作品展出至3月7日，民眾可自火車站開始沿線漫步護城河公園、東門城，體驗全線全新光環境設計。

(中時 )