日本首相菅義偉20日表示，G7(七大工業國組織)所有與會各國領導人，全部一致同意支持日本在2021年夏天舉辦東京奧運會，因為日本努力遏制疫情擴散與加速疫苗接種率的努力已被世人看到。不過，大部分日本企業主卻不以為然，認為奧運根本不該復賽才對。

日本首相菅義偉在19日參加完線上G7會議後，公開表示自己在會中曾說，希望舉辦一個既安全又可靠奧運會，以玆證明人類能夠戰勝病毒。菅義偉高興地補充，自己能夠獲得與會所有領導人支持，真是鼓舞人心。

因新冠病毒影響，2020年東京奧運會無法照原定日期舉行，故才會延後一年至2021年開賽。

17日，日本終於開始新冠疫苗全民接種計畫，同時也使G7中疫苗最後開打的國家。

不過民間企業卻有不同聲音，根據東京商事研究社（Tokyo Shoko Research）智庫最新調查，超過半數日本公司認為7月23日至8月8日奧運復賽活動，應該被取消或再延後。日本社會官民不同調，也讓外界不得不懷疑，已被延遲一年的這場國際運動盛事，到底7月底還辦不辦得成。

(時報資訊)