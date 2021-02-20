2021年將是戴姆勒(Daimler)關鍵性一年，卡車業務的分拆只是深層改革的一部分，賓士汽車可能較規劃時程更快地拋掉燃油引擎。集團執行長凱倫涅斯(Kaellenius)在季度財報發表後，周五接受媒體專訪指出，然而這樣加速的轉型將對組織帶來巨大的壓力測試。據瞭舉，集團也出現路線之爭，然而執行長表示，並不擔憂特斯拉或蘋果，並希望不久在電動車也可獲得相同的獲利率。

戴姆勒已經設定在2039年達成全系列無碳排車隊，目前集團正規畫是否能提早終結燃油引擎，執行長在接受商報專訪中表示，電動化過渡階段目標可提向上修正。商報也引述不具名消息指出，執行長在董事會中曾研擬設想，要提前5到8年達成目標。

凱倫涅斯指出，加速轉型的一標誌象徵為下一代S系列的轉變，開車款預計在2028年推出。目前賓士S系列為傳統燃油車和插電式混合動力車(PHEV)，而今年秋季將首次在自家平台上推出新的EQS純電動車，然為休旅車款。

執行長在訪問中指出，在純電動車和PHE份額的過渡階段可以上調，在2025年為四分之一，到2030年為半數，這些可以向上調整，但是執行長並沒有在訪問中表達將提前終結燃油引擎。

執行長認為到2030年，電動車的獲利率將達到與燃油車相同水準，一旦實現相同的成本，就沒有理由放棄燃油機。

董事會則認為，工會和工人代表將減緩此一轉型。此前要將部分零件生產從總部的Stuggart市轉到波蘭，即遭到極大反抗，董事會並威脅電動車技術中心將不設在Stuggart市。工會則要求繼續製造電動引擎和其他電動車零件的組裝，例如一大型的電池工廠。董事會一成員表示，直接對外採購電池可能或比較快，自己建立電池工廠的延遲，凱倫涅斯可能無法承擔。

關於電動優先和唯有電動化的路線之爭，商報評論，執行長似乎已經傾向於後者；接續BMW途徑的多功能平台，例如EQC和EQA已經遭到質疑，其皆立基於燃油車平台，只有EQS抓住了純電動車生產平台。

(時報資訊)