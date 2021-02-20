今年農曆春節落在2月(去年在1月)，上班天數較去年為多，南僑(1702)1月自結稅後利益1億419萬元，年成長22.45%，EPS0.42元，較去年同期EPS 0.34元，增加0.08元。

南僑近年積極發展冷凍麵糰、急凍熟麵、冰淇淋、米果、泡麵等食材與食品，去年新冠疫情發燒，旗下的南僑水晶葡萄柚籽抗菌噴霧乾洗手、南僑水晶葡萄柚籽抗菌洗手液等產品，通過SNQ國家品質標章認證也受到消費者青睞。

另外，南僑泰國廠投資擴產效益已開始反應在業績表現上，2021年將會投資15億元進行擴充，未來將對營運再增加動能。泰國南僑目前擴充等一條米果生產線已全部完成，至於麵包零食生產線預期將在2021年上半年完工量產。

南僑持股96.15%的南僑食品集團(上海)公司，在大陸A股上市申請案歷時近三年時間，已獲審議通過，目前掛牌時間還未確定。

(時報資訊)