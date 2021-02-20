陳姓男子離婚取得兒子監護權，2019年間在住處持皮帶、木棍痛打14歲兒子，少年全身多處瘀傷拉住在場1女子手臂，陳男竟持菜刀恫嚇：「手再這樣，就把你的手砍掉」等語，全案陳男被依傷害等罪判拘役40日，緩刑2年。事後，少年由祖母為特別代理人提起民事訴訟，求償精神撫慰金20萬元，一審判賠5萬元，仍可上訴。

14歲單親少年遭父親陳男毆打傷害、持菜刀恫嚇，因未滿20歲不能獨立提起訴訟，與監護人又有利害衝突，而由祖母聲請為訴訟特別代理人，經法院裁准。

判決書指出，少年於2019年4月17日在住處被陳男持皮帶、木棍毆打，導致大腿淤傷5x6公分、右上臂瘀傷6x4 公分、左上臂瘀傷10x5公分、4x3公分等傷痕累累，他拉住在場1女子手臂，豈料，陳男竟持菜刀恫嚇：「手再這樣，就把你的手砍掉」等語。全案陳男被依成年人故意對少年犯傷害罪，判拘役40日、得易科罰金，緩刑2年確定。

事後，少年由祖母為特別代理人提出民事訴訟，請求賠償精神慰撫金新台幣20萬元。陳男抗辯指稱，求償金額過高，僅願意支付醫療費用。

法官認為，父子關係至親，雖得於必要範圍內懲戒子女，但是毆打、持菜刀恫嚇少年等暴力行為，已逾越一般管教合理範圍，會造成少年驚恐，對處於人格成長階段產生不當影響，易因而對旁人產生恐懼、不信賴感或不安全感，精神上受相當痛苦，請求給付精神慰撫金有所依據。

法官審酌陳男毆打、持刀恫嚇等暴力行為及少年受瘀傷等身體、精神的傷害痛苦程度，判賠5萬元。

(中時 )