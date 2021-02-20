「亞洲動物獸舍」。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

立體空橋將串連新展區。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

「溫室咖啡廳」概念是反客為主，「眷養人類」還動物自由。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

知名建築師邱文傑（左）分享「新動物園運動」主軸概念，預告近期啟動動物園升級計畫，外界可拭目以待。（柯宗緯攝）

知名建築師邱文傑（左）分享「新動物園運動」主軸概念，預告近期啟動動物園升級計畫，外界可拭目以待。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁（前排中）20日宣布將啟動「新動物園運動」計畫，升級壽山動物園2.0。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁探視非洲獅小辛活動狀況。（柯宗緯攝）

43年歷史高雄壽山動物園，年遊客約60多萬，近年平穩未成長，又因疫情略為下滑。為搶救人氣，高雄市長陳其邁20日宣布，砸5億元啟動「新動物園運動」，兩年內打造2.0版壽山動物園，祭出「動物的自由之地」、「親子的同樂天堂」及「空中漫步長廊」等3大亮點，最快明年底亮相。

陳其邁今到壽山動物園發送小提燈給大、小朋友，同時參觀「動物山友會」藝術打卡點，示範如何自拍美照分享創意打卡點。知名建築師邱文傑也分享「新動物園運動」主軸概念，預告近期啟動動物園升級計畫，外界可拭目以待。

邱文傑提到，到了現代訴求生態動物園，去除牢籠，更關心動物居住權，更加親民。其中「動物的自由之地」中的黑熊內設展場、亞洲動物獸舍，讓動物自由決定所在地，遊客可以走進去了解其生活，以及近距離看到飼養員如何飼養及與動物互動。

特別的是「溫室咖啡廳」，邱文傑指出，概念是反客為主，「眷養人類」還動物自由，讓遊客體驗動物在籠子裡面看出去外面的世界，人類可省思與動物之間關係。

邱文傑表示，整體以空中廊道串連各展區，而園區餐廳前廣場、鳥園賣站前休憩站則與台南藝術家合作，遊客可進入巨型動物「身體」，享受藝術空間。另外，親水廣場則類似台南河樂廣場概念，將水泥拿掉、過往獸舍重見天日，讓兒童樂於戲水。

另外，陳其邁也前往非洲獅區，探訪近日受矚目的萬「瘦」之王小辛、小巴活動狀況。據了解，獅子本身因年齡及遺傳性腎臟病的影響，無法維持壯年時身材，陳其邁也感謝保育員及獸醫師仍持續無微不至的悉心照養。

(中時 )