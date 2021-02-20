國畫大師張大千生前送給好友黃君璧當生日禮物的畫作「春山雲瀑」圖出現在蘇富比拍賣，「拍賣物主」年過80的政治受難者劉辰旦被台北地檢署依《洗錢防制法》起訴，台北地方法院20日首度開庭，劉的委任律師主張畫作買賣程序都在高雄，聲請移轉管轄，北院合議庭將審酌後再擇期開庭。

國畫大師黃君璧位於北市大安區的住處，1990年連續2次遭竊，當時失竊了蔣宋美齡、徐悲鴻畫作，還有張大千送黃君璧，上頭有「君璧道兄祝壽」落款的春山雲瀑圖。

黃君璧的作家學生劉鏞，在香港蘇富比2019年秋拍型錄中發現春山雲瀑圖以港幣3800萬起拍，立即通知黃君璧之女黃湘詅報案，因確定是贓物，讓拍品下架，名畫目前去向不明，黃家仍積極尋找。

北檢偵查後，經由在台代理香港蘇富比的理律法律事務所查出，春山雲瀑圖的物主是曾因1971年的台南美國新聞處、台北花旗銀行爆炸案坐牢的政治受難者，還跟李敖當過牢友的劉辰旦。

劉到案後表示，自己是1995年以150萬買來春山雲瀑圖，對方有出具來源保證切結書，2019年以1.3億賣給大陸收藏家，不過，北檢仍依洗錢罪起訴劉辰旦。

劉辰旦在北院庭訊中表示，春山雲瀑圖是他認識很久的朋友陳相明拿到他家中賣給他的，後來賣給帝圖文化公司，從看圖、洽談到交付及匯款，都是在高雄家中完成。

劉的律師則主張，畫作的買賣流程都是在高雄完成，且畫作是直接賣給帝圖公司，並不是由帝圖公司當仲介，所以管轄權應在高雄，聲請移轉管轄。

告訴人黃湘詅委任的告訴代理人則主張，帝圖公司位於台北，錢是經過帝圖交付給劉，台北地院應有管轄權。

法官宣示，合議庭將審酌是否移轉管轄後，再擇期開庭。

(中時 )