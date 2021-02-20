雙北房價持續上漲，促使民眾漸漸往外移，而擁有房價低、全新屋等等優勢的重劃區，成了近年來聲量很高的購屋指標。住商不動產發言人徐佳馨在《旗楷得勝》節目中，以最精闢又專業的角度為觀眾分析桃園、中部、南部的重劃區發展動態，並針對想要在重劃區買房的民眾，給予最有建設性且實用的建議。

為了有效利用使用率低的空地，政府會積極重新規劃，進駐適合的公家機關及企業，進而帶進人潮及錢潮，促進當地發展。對於首購族、投資客及台商來說，重劃區確實是個值得自住及投資的地方，但是要入手不同地區重劃區的物件，需要考慮的條件也不盡相同。

住商不動產發言人徐佳馨評論台中重劃區規劃良好、推動速度快。(圖/截取自youtube)

住商不動產發言人徐佳馨表示，桃園最知名的重劃區就是「桃園中正藝文重劃區」，擁有桃園大安區美名，包含經國、中路及小檜溪，這些都是正在發展中且擁有很多新推案的地方。她建議，若是想要在這裡置產，建議買靠近高鐵站的住宅較為安全，因為交通狀況良好就能帶進人潮，促進當地生活機能。而台中重劃區則是目前為止推動很成功的行政區，徐佳馨發現，若要在外地購買重劃區的住宅，建議先了解在地購屋習慣，因為台中人買房會跟隨自己喜愛的建商，因此外地人若想要在台中置產，除了看區域外也要將建商考慮進去。

除了生活機能與交通便利，投資人或到外縣市購屋，可以參考工作機會多周邊。(圖/截取自youtube)

而台南的重劃區可謂近幾年的成長黑馬，尤其台南鄭子寮重劃區的土地價格上漲極高，發展表現於近年來非常優秀。台南在地人買房優先選擇生活機能成熟的東區及永康，外地人則建議可以買在南部科學園區周邊，因為此區域才能帶動人潮及生活機能。而高雄近幾年較有話題性的重劃區，則是橋頭的高雄新市鎮及亞洲新灣區，但是在入手前要先觀察是否有發展性的企業進駐，畢竟一個地方有無發展潛力，關鍵在於是否擁有就業機會。

買錯重劃區恐20年無法脫手，房產專家大方告訴你不怕被套牢撇步。(圖/截取自youtube)

然而，如何在重劃區買房但資金不被套牢？徐佳馨說，購屋的第一考量絕對是生活機能，再來就是未來發展性，像是有無公部門及百貨公司進駐，以及交通改善等等，這種住宅較有升值的空間，不怕未來難以脫手。不過，若要等到重劃區發展完善，通常都要耗費好幾年，這時不妨可以去附近舊市區繞繞，若是房價又比重劃區新屋便宜，其實是可以考慮的，等到重劃區慢慢發展起來，周邊房價也會連帶成長，所以舊市區也是有入手的機會。

(中時新聞網)