主計總處今天發布最新經濟預測，大幅上修2021年經濟成長率至4.64%，不只較去年11月預測值3.83%上修0.81個百分點，也創下2015年以來、近7年最高水準。

主計總處發布最新預測，分別上修2020年、2021年經濟成長率至3.11%與4.64%，在去年高基期之下，今年經濟表現依舊亮眼。

不過主計總處提醒，全球疫情是否能有效獲得控制，美中爭端後續發展，以及各國財政及貨幣政策走向與效果，將是影響後續經濟走勢的不確定因素，須密切關注。（編輯：潘羿菁）1100220

(中央社)