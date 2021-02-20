主計總處今天發布最新經濟預測，大幅上修2021年經濟成長率至4.64%，不只較去年11月預測值3.83%上修0.81個百分點，也創下2015年以來、近7年最高水準。
主計總處發布最新預測，分別上修2020年、2021年經濟成長率至3.11%與4.64%，在去年高基期之下，今年經濟表現依舊亮眼。
不過主計總處提醒，全球疫情是否能有效獲得控制，美中爭端後續發展，以及各國財政及貨幣政策走向與效果，將是影響後續經濟走勢的不確定因素，須密切關注。（編輯：潘羿菁）1100220
(中央社)
主計總處今天發布最新經濟預測，大幅上修2021年經濟成長率至4.64%，不只較去年11月預測值3.83%上修0.81個百分點，也創下2015年以來、近7年最高水準。
主計總處發布最新預測，分別上修2020年、2021年經濟成長率至3.11%與4.64%，在去年高基期之下，今年經濟表現依舊亮眼。
不過主計總處提醒，全球疫情是否能有效獲得控制，美中爭端後續發展，以及各國財政及貨幣政策走向與效果，將是影響後續經濟走勢的不確定因素，須密切關注。（編輯：潘羿菁）1100220
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