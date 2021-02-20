苗栗𪹚龍受到新冠肺炎疫情影響，苗栗市公所調整大型群聚活動，但考量文化傳承不易，近年龍隊組成更加辛苦，決定以延續文化為主軸，取消民俗踩街、𪹚龍之夜活動，改以祥龍巡庄、祈福驅疫形式，傳承趨吉避凶的習俗，20日依循古禮完成文化科儀「開光點睛」，象徵龍神降臨，巡庄庇佑。
苗栗市長邱鎮軍擔任主祭官，與客委會副主委鍾孔炤、立委徐志榮、賴香伶、議長鍾東錦、中油探採事業部執行長張敏及苗栗市代會主席楊喬安等人，依傳統習俗上奏表章、割雄雞冠取紅，依眼、耳、鼻、舌、額、身到尾，依序開光，在龍頭掛紅綵，象徵神靈附身，為地方趨吉避凶，帶來祥瑞之氣、祈福驅疫。
徐耀昌指出，𪹚龍是苗栗年節傳統習俗，也列入客庄12大節慶，每年祥龍點睛儀式也為苗栗慶元宵揭開序幕，各路舞龍好手參與的舞龍競技，薪火相傳龍文化，明天起神龍開始巡遊客庄，透過祥龍匯集靈氣，為地方趨吉避凶。
點睛儀式以直播方式讓民眾透過手機、電腦參與，10支龍隊點睛完成後轉往縣立體育場展開貓裏客家龍競技，各隊使出渾身解數，展現精彩套路，最終由「禾豐龍藝」拿下金質獎與獎金5萬元，銀質獎則為「福苗龍藝」、「三義龍藝」各獲獎金4萬元。
邱鎮軍表示，今年雖然受到疫情影響，但𪹚龍文化傳承不易，歷任市長也都有認知，𪹚龍文化受到少子化等元素影響，龍隊組成辛苦，因此堅持保留、保護這項珍貴習俗，希望透過龍隊與市公所的默契，還有民眾的支持，讓融合民間節慶、宗教信仰的珍貴𪹚龍文化永續流傳。
(中時 )
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