台中市南屯區萬和宮21日將舉辦辛丑牛年植斗祈安法會，因新冠肺炎疫情影響，廟方將採取防疫措施，取消往年在室內地下室餐廳供應的平安粥，廟方僅提供戶外廣場的平安福圓及贈送一份夀麵；數十餘名志工20日中午起就一起搓湯圓，歡迎各界信眾參加植斗法會。

萬和宮於1684年初建，為台中市歷史最悠久廟宇。因當地昔日打製犁頭等農具店舖聚集的「犁頭店街」得名，奉祀湄洲天上聖母（俗稱媽祖、老大媽），為台中市的四大媽祖廟之一；由張、廖、簡、賴、黃、江、何、楊、戴、劉、陳、林等12姓氏捐資創建，評定為三級古蹟。

萬和宮志工今天一起搓60斗湯圓，供應信眾食用保平安，祈求媽祖保佑善信大德，在新的一年平安順利、萬事圓滿。（萬和宮提供／陳世宗台中傳真）

萬和宮志工今天下午一起搓湯圓的歡樂場面。（萬和宮提供／陳世宗台中傳真）

萬和宮董事長蕭清杰指出，廟方於21日上午舉辦辛丑牛年植斗祈安法會植斗，亦稱拜斗、安斗，是道教獨有的為人消災解厄、祈福延壽的科儀，誦經禮懺，祈求平安，萬和宮每年均以莊嚴誠敬的態度舉辦。

蕭清杰說，萬和宮多年來舉辦謝斗及植斗法會，均於文化大樓地下1樓餐廳供應素食平安粥，讓信眾分享、吃平安；但從去年2月9日庚子鼠年植斗法會，考慮到新冠肺炎疫情延燒採取防疫措施，取消平安粥，改為贈送每人一份平夀麵。

蕭清杰強調，21日雖沒有平安粥供應，但往年植斗法會另會準備「平安福圓」的甜湯圓，仍照往例在廟旁空地供應。20日下午動員導覽及誦經團數十位志工，一起搓60斗的湯圓，供應信眾食用保平安，祈求媽祖保佑善信大德，在新的一年平安順利、萬事圓滿。

(中時 )