癌症高居國人死亡原因之首已長達數十年，但隨醫療進步，癌症治療也跨出大步。今（20)日上午，臺大癌醫中心醫院輻射科學暨質子治療中心舉行質子治療系統吊裝典禮。院方指出，這是目前最先進的質子治療設備，全球只有20餘座，預計明年啟用。

永齡x台大癌醫「輻射科學暨質子治療中心」歷程影片。(影音來源/取自郭台銘臉書)

自2008年起，已捐贈超過250億元催生的臺大癌症醫院的鴻海集團創辦人郭台銘，上午也親自到場。郭台銘說，質子治療機終於吊裝安置，就像是癌醫中心的心臟終於被置入，當年捐贈時許下的宏願「讓台大做世界一流癌症中心」，邁向下一個里程碑。

臺大癌醫中心醫院副院長王明鉅解釋，質子治療主要透過巨大的磁鐵來調控質子射束的方向，所射出的質子具備大量的能量，射入病人身體後將能精準地在腫瘤內釋放以破壞癌細胞，降低正常組織不必要的傷害，達到提高腫瘤控制並減少副作用目標，對於兒癌、攝護腺癌、肺癌、肝膽癌、胰臟癌、腦瘤等都有相當好的療效。

一手催生整個計畫的關鍵人物之一，前臺大癌醫院長鄭安理也說，「這個70噸的迴旋加速器放下去，放下我心中的大石頭，更是癌醫中心最大里程碑。」

臺大癌醫中心醫院輻質中心除了在地下4樓安裝質子治療儀與共3間的質子治療室外，也將於地下2樓安裝超過5部以上的光子放射治療儀。鄭安理強調，整合光子治療及質子治療在同一輻質中心建築體內、且相鄰癌症中心主體大樓的設計，在全世界非常的少見，但更有助於患者就醫的方便性。

臺大癌醫中心院長楊志新表示，臺大癌醫中心有了台大癌醫輻質中心整合質子設備及光子直線加速器，因應不同臨床適應症及治療需要，提供癌症病人更精準的個人化醫療，不但能更加有效控制癌症外，進一步能讓病人維持更好的生活品質，為癌症病人治療提供世界級的服務，達到「華人第一、世界一流」的目標。

(中時新聞網)