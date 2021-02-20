女星曾菀婷因慶祝電影《角頭-浪流連》票房破億，大露性感美背感謝支持，讓網友看到都快流鼻血；透過主持節目《綜藝玩很大》登上演藝事業巔峰的KID林柏昇，馬上同地點、同姿勢全裸神還原曾菀婷性感照，下半身若隱若現讓眾人笑歪「真的很母湯」。

曾菀婷從本土劇女神跨足大銀幕，在電影《角頭-浪流連》有亮眼表現，票房也開出紅盤，短時間內已破億，她在IG曬性感美照答謝支持影迷，表示「有一種湯較做毋湯，慶祝角頭票房破億，謝謝大家支持」；畫面中曾菀婷全裸泡湯，露出玲瓏有緻的身材，漂亮側顏加上白皙美背，讓粉絲大飽眼福。

KID神還原曾菀婷美照，網友全笑歪。(圖/ 摘自曾菀婷IG、KID林柏昇IG)

沒想到KID直接在曾菀婷拍美照的泡湯池，神還原性感畫面，他怕造成誤會，馬上解釋「我不是跟菀婷互拍喔！是她前腳走，我後腳剛好進，太巧了」：KID模仿曾菀婷的動作，露出大片肉色背部外，臀部也若隱若現，意外變成「性感男神」。

大票網友看到兩人照片反應大不同，在曾菀婷那眼睛大吃冰淇淋，紛紛留言猛虧KID，「哈哈哈我真的背照片嚇到」、「已收藏」、「屁股好白喔」、「模仿87分像欸」、「好煩喔，好像，連抓的角度都一樣」、「拳頭會硬起來的母湯」、「太恐怖了，不要嚇我啊」。

2月初KID才和一群好友泡湯，大尺度用屁股模仿「天竺鼠車車」，還問大家「口不口愛呀！」，讓網友笑歪，驚呼「好可愛的天竺屁屁」、「有人在你的車子裡面嗎」、「有味道的車車」。

(中時新聞網)