新竹街口攻城獅先前忍痛割捨自家總教練林冠綸口中的「生涯見過最強洋將」雷特，改找上半季還待SBL九太科技的大勝，雷特則是跳槽桃園領航猿，但20日攻城獅、領航猿兩隊不約而同都沒讓新洋將上場，擺明就是一切先以小心為上。

賽前提到雷特名字，林冠綸隨即強調真的很可惜，儘管他們都很喜歡雷特，可惜雷特就是沒有辦法幫助球隊贏球，最後只能忍痛割捨，「使用雷特上場，就像是一堆人都拿機關槍衝鋒陷陣，結果後面卻只有一個人拿著狙擊槍的感覺一樣。」

「雷特真的很會吸引對方防守，造成外圍不少出手空檔，可惜他傳出去的球，我們的射手都沒辦法投進，我想假如他去富邦勇士的話，應該會變很強。」林冠綸說，「現在我們只能希望大勝趕緊融入球隊，所以今天先用塔壁與狠投上場。」

林冠綸表示，先前受傷的狠投，直到18日才開始進行完整訓練，所以整體狀態還沒調回，「不過我對他很有信心，他在熱身賽表現也不好，但到一開季隨即找回手感，他擁有標準的殺手本質。至於塔壁，則是我們今天內線的主要武器。」

攻城獅明天(21日)將到台北和平館跟富邦勇士交手，屆時是否會讓大勝初登板？林冠綸的說法很保留，「我只能有機會吧！還要先看今天塔壁與狠投的狀況而定，畢竟大勝才來球隊不到一周，也需要更多時間熟悉我們的戰術與打法。」

(中時 )