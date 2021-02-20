國立中興大學擬籌設中興新村分校，爭取接收國史館台灣文獻館3棟大樓，國史館長陳儀深說，這和日前和興大校長討論的方式完全不同；行政院中部服務中心表示將儘快協調。（廖志晃攝）

國立中興大學要在中興新村設立分校，規畫案擬將國史館台灣文獻館納入；國史館長陳儀深19日表示，台灣文獻館典藏總督府檔案、台灣省政府檔案資料和許多文物，館內設有恆溫恆溼庫房，與一般的行政大樓大不同；興大如要使用文獻館，是否要重新建置可以典藏文物的庫房、展覽場館給文獻館？希望透過行政院中辦，讓府院再溝通，找到共存共榮的方案。

近期興大進駐中興新村打造大學城，及中興新村活化的議題引發各界熱烈討論。中興大學日前向行政院遞交中興新村分校規畫案，希望在中興新村的南核心區設立分校，總面積為62公頃，包含國史館台灣文獻館3棟大樓，面積約2公頃多的土地。

對此陳儀深說，日前和中興大學校長薛富盛有交換意見，興大曾有承諾不納入台灣文獻館，但後來看到興大學校網站表示，並沒有放棄國史館，讓他相當訝異。

陳儀深表示，中興大學將新大學城的規畫案送行政院核備，而國史館台灣文獻館則隸屬總統府，兩個是不同體系，過程應該多溝通協調，並不是日前總統蔡英文說過樂見中興新村再活化，就可以揣摩上意或概括成案，文獻館的存在，有深刻台灣史的價值保存意義，不容輕易抹殺，且文獻資料有恆溫、恆濕設備，不是換地辦公就可以。

行政院中部服務中心執行長蔡培慧19日表示，興大進駐中興新村是第一目標，但興建分校撥用機關、土地牽涉不同單位，需要仔細討論，她會儘速向總統府、行政院請示，召集協調會，文資保存相當重要，會積極討論，希望取得最大共識。

(中時 )