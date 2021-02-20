美國總統拜登周五表示，美國與其國際夥伴必須要中國為其經濟手段負責，並呼籲歐美應齊力反擊中國的經濟「濫用和脅迫」。

拜登在白宮向一年一度的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）發表線上演說時表示：「我們必須反擊中國政府的濫用與脅迫，這些做法削弱了國際經濟體系的基礎。」拜登並表示，每個人都必須遵守同樣規則。

美國前總統川普力推「美國優先」的政治訴求，使一些長期友好的歐洲領導人與美國漸行漸遠。而拜登已明確表示，他將強化美國與其國際盟友之間的關係。

拜登周五在演說中表示：「我知道過去幾年我們的跨大西洋關係陷入緊張並受到考驗，但美國已決定要與歐洲重新彌合。」

他表示，歐美企業被要求公開披露公司治理結構並遵守規範，以防止腐敗與壟斷行為，中國企業也應遵守相同的標準。我們必須捍衛民主價值以實現這些目標，並抵制那些壟斷，以及將壓迫正常化的國家。

在發表該演說前，拜登亦在七大工業國（G7）線上峰會與加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國等成員國領導人，共商全球應對新冠肺炎疫情的措施。

G7在會後發表聯合聲明，承諾與其他國家一起努力，使2021年成為多邊主義的轉折點。G7聲明並宣布成員國將為COVAX挹注75億美元資金。白宮已在周四宣布美國到2022年將為全球疫苗接種工作提供40億美元。

根據該聲明，G7會議也觸及中國議題，稱「為了支持對所有人皆公平與互利的全球經濟體系，我們將與其他國家，特別是包括中國這樣大型經濟體在內的G20國家合作」。

(時報資訊)