根據韓聯社相關調查，韓國央行將在25日舉辦的利率會議上，還是維持現行0.5%利率不變。甚至大膽預估，韓國央行2021年利率都不會調整。

韓國央行為了拉抬慘遭新冠疫情重傷的經濟，2020年經過3月與5月兩次降息後，韓國至今就一直維持史上最低的0.5%利率不變。

學者專家們表示，25日韓央行還是會凍結利率不變，因為疫情有擴散之虞，加上景氣復甦不確定性不小，至於房產與股市等資產市場未來走向會如何，也值得密切注意。

Kyobo證券表示，在景氣真正復甦還沒看到之前，韓國央行很難改變貨幣政策。

2020年，韓國經濟成長衰退1％，創下過去20年最差紀錄，但在出口溫和復甦幫助下，韓國景氣似乎又重回成長軌道。

股市方面，由於游資充斥，韓國KOSPI指數在2020年狠狠地大漲三成左右。元月時，韓國央行也提出警告，央行正在觀察金融市場是否已有不平衡風險，因為韓股反彈速度過快。但韓國央行也表態，現在談論韓國貨幣政策要正常化的話，還是為時過早些。

人力市場表現也不盡理想，因為元月就業人數比2020年同期足足少了近百萬位，創下1998年12月以來最大降幅。同時，韓國2020年的失業人數，也是自1998年以來最多的一年。

KTB投資證券表示，單看就業市場疲軟與暫無通脹壓力，韓國央行就不太可能會升息。

(時報資訊)