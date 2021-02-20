麗臺(2465)公布今年元月稅後盈餘為2300萬元，EPS為0.43元；麗臺去年全年獲利轉正，也是近5年來首度由虧轉盈。法人認為，受到市場需求回溫，今年麗臺營運將更勝去年。

法人指出，今年以來繪圖卡的市場是客人追著貨在跑，上游晶片短缺，使得存貨周轉率縮短，售價也呈現走高。

據了解，麗臺在大陸的業績表現亮麗，也突顯出大陸在AI和高速運算的產業強度。元月麗臺業績大好，除了需求面因素外，公司端在去年11~12月間大量進貨，滿足市場開年以來需求。

NVIDIA Quadro是麗臺的主力產品，而Quadro長久以來都是企業桌上型電腦顯示卡的業界標準。去年底麗臺大陸廠進了一批NVIDIA GeForce趕上今年元月市場追貨潮，GeForce受到挖礦者的青睞。

法人樂觀看待今年麗臺上半年的業績，除了營收成長外，毛利率也可望在漲價帶動下走揚。目前顯卡市場只要貨（晶片）進得來，產品就一定出得去，也就是晶片短缺下，供貨呈現較不穩定的情勢。

麗臺去年全年營收為45.48億元，稅後盈餘為2500萬元，EPS為0.5元。今年元月單月麗臺的EPS就已達0.43元，有產業趨勢向上支撐，麗臺今年營運看俏！

(時報資訊)