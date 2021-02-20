美系外資針對大聯大(3702)報告指出，大聯大1月營收站上歷史新高，第一季營收將可望相較第四季持續成長，且另一家IC設計通路商文曄(3036)亦月增逾5成，且大聯大1月的與IC設計公司的銷售額步調保持一致，顯示PC、智慧手機等庫存仍處於低水位，故大聯大維持加碼評等、目標價47元。
美系外資表示，大聯大1月營收為610億元，月增長12%、年增長55%，創下歷史新高，這也顯示大聯大第一季營收有機會相較去年第四季成長，至於，另一家IC零組件通路文曄，1月營收月增長逾50%以上。
大聯大去年第四季合併季營收創歷年第四季新高達1593.7億元，相較2019年同期年成長9.3%，2020年全年合併營收創新高達6102.1億元，年成長15.6%。
美系外資表示，大聯大在終端市場中滲透率最大宗仍然是PC、智能手機、儲存以及物聯網市場，大聯大1月的銷售額比預期強勁，與IC設計公司的銷售額步調保持一致，這表明PC、智慧手機半成品和內儲存的庫存仍處於水平較低的狀況，故大聯大維持加碼評等、目標價47元。
(時報資訊)
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