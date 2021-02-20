第一季鋼市熱絡，鋼價大幅上漲，中鋼(2002)、中鴻(2014)均可望受惠，中鋼看上半年鋼市景氣樂觀，有利第二季獲利維持高檔，加上去年上半年基期低，今年上半年兩家公司營運將比去年呈現大幅成長。

此外，同為中鋼集團之中鋼構(2013)1月營收為12.3億元，比去年同期增長27.37%，也為今年營收成長之目標打下好的基礎。

中鋼受惠1月盤價續漲，日前公布1月自結合併稅前淨利36.1億元，創8年來單月新高，比去年12月再增長42%，比去年同期虧損12.82億元則是呈現轉盈。

中鋼受惠鋼價續揚，自結1月合併營收達308.18億元，月增1%，年增近28%；自結合併稅前淨利36.1億元，以股本1573.49億元計，單月每股稅前淨利約為0.23元。

展望今年首季，中鋼看今年第一季鋼價續漲且漲勢擴大，開月盤的2、3月內銷盤價續開高，有利第一季獲利持續成長。

中鋼今年1~3月內銷盤價累計漲幅約達18%，法人推估，在價、量齊揚下，中鋼第一季營收有望突破900億元，獲利也較第四季再提升。

展望第二季，中鋼看好需求持續熱絡，加上國際行情維持向上格局，市場預料中鋼4月、第二季內銷盤價可望續開高盤，帶動第二季營收及獲利續旺。

中鴻1月營收為33.12億元，維持高檔水準，並且為近四個月以來新高；公司1月內銷盤價續漲加上出貨仍在18貨噸左右高檔，加上2、3月盤價續漲，整體第一季盤價大漲，將帶動獲利比上季明顯增長。

中鴻去年第三季已轉盈，2020年第四季獲利看增，全年將有賺錢機會。今年第一季受惠鋼價調漲，本季獲利預計將再比上季明顯成長，也預期直到第二季鋼市持續穩健，鋼價穩揚。

(時報資訊)