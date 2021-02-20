美國疾病管制與預防中心（CDC）發布最新報告，列舉美國人報告在注射輝瑞或莫德納新冠肺炎疫苖後最常見的副作用。

該分析報告使用啟動疫苖接種計畫的第一個月，即在12月14日至1月13日之間的數據，當時美國接種的疫苖數量超過1370萬劑。

報告指出，接種疫苗後最常見的副作用是頭痛、疲勞與頭暈，其次是發冷與嘔吐感。

CDC表示，亦有人在接種後回報肌肉痠痛、發燒、關節痛與注射部位疼痛等症狀。疫苗接種者的年齡中位數為42歲，而大多數不良反應發生在女性身上。

醫學專家表示，疫苗的副作用很常見，實際上是顯示疫苗如預期正在發揮作用。許多醫生建議大眾要有心理準備，新冠肺炎疫苖的副作用可能較為強烈一些，尤其是在接種第二劑之後。

美國的疫情持續降溫，近一個月來新感染病例與染疫死亡病例都呈現下滑趨勢，49個州的7日平均住院人數亦持續放緩。

(時報資訊)