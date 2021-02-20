南僑（1702）20日公布元月自結稅後淨利1.04億元，年增22.45％；單月EPS達0.42元，也高於去年同期EPS的0.34元。南僑表示，元月獲利成長主要係因春節落點因素，今年農曆春節落在二月（去年在一月），開工天數較去年為多，加上年前是烘焙業傳統旺季所致。

此外，南僑元月合併營收17.47億，年增17.1％，主要也是春節因素。不過，展望2021年南僑集團發展，至少有三大值得關注的焦點，首先是南僑上海子公司A股掛牌，歷時兩年半審核終於過關，不僅成為台灣首家A股掛牌的上市食品企業，也可挹注南僑擁有更多籌碼在大陸市場施展發揮。

南僑進軍大陸超過20年，早已是兩岸烘焙油脂及冷凍麵糰大廠，並跨足餐飲事業多角化經營，以2020年前三季來看，大陸占南僑營收比重高達57％、達72.17億元，是一大貢獻主力。順利掛牌後將有助於擴大知名度、吸納人才，持續在當地投資。

再者是泰國南僑新產能挹注，南僑2019年開始啟動五年50億的泰國投資計畫，其中第一期已斥資13億，新增的嬰兒米果線今年產能可望滿載，並將展開第二期的投資，預計再斥資逾10億擴增嬰兒米果線，同時，新的麵包零食線也準備今年加入量產，皆將再挹注營運表現。

另外，台灣市場部分，南僑去年因應疫情，在桃園觀光工廠自辦專業展，更深入聚焦對應客戶需求，去年已陸續舉辦三場，南僑集團會長陳飛龍透露，預計農曆春節後還將再辦一場，呼應去年的「烘焙料理化」提案，此次主題預計是「餐飲烘焙化」，希望讓烘焙跟餐飲結合得更好，擴大客戶營運績效。

值得一提的是，南僑日前整合集團旗下資源，包括冷凍麵糰、急凍熟麵、烘焙油脂、油炸油脂、冰淇淋、寶萊納西餐跟啤酒、南僑水晶清潔用品等，在關渡捷運站商圈開出全台第一家社區型「烘焙餐飲複合店」，是業界新嘗試，備受關注。陳飛龍受訪時指出，這是一間實驗示範店，希望找出新商業模式的成功方程式，協助客戶加速轉型掌握新商機！

(工商 )