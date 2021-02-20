農曆大年初五16日晚間1名阿嬤獨坐中市路旁疑似迷路，民權派出所巡邏員警接獲報案，前往處理，老婦無法說出姓名，僅不斷重複說，她出門散步，「住在新宿（日本）」，搞得員警一頭霧水。警方只好透過人臉辨識系統追查身分要送她回家，突然1名男騎士慌張衝來大喊「阿嬤」來認親，結束苦尋2小時驚魂記。

台中市警第一分局民權派出所員警在2月16日晚間19時30分巡邏時，有民眾報案稱有1名老婦人坐在路旁，疑似迷路了。員警到場時關切詢問老婦，但她只不斷重複說：「我出門散步」、「我家住新宿」。員警一頭霧水地告訴老婦，「新宿」可是遠在日本；老婦又改口說：「我要回去烏日」。

員警確認老婦無法完整說出自己的姓名身分及居住地，只好透過人臉辨識系統追查送她回家。「阿嬤，妳怎麼在這？」神色緊張的陳姓男子匆忙其騎車前來，大喊「阿嬤」認親。

陳男說，他們住在距該處約2公里遠，阿嬤當天晚間吃完飯後，獨自外出到附近園道散步，他久久不見阿嬤返家，緊張又擔心地出門尋找，苦尋2小時還是不見蹤影，急忙到住處附近的公益派出所求助，聽到警方通報有迷失老人，他才匆忙趕來，果然是自家阿嬤。

陳男表示，阿嬤出門散步可能一時迷失方向，沒想到竟走了2公里遠，因體力不支才坐於路旁休息。警方幫助住在「新宿」的阿嬤找到家人後，貼心地開巡邏車護送她返家。

(中時 )