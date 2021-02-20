針對蔡政府宣布國安及兩岸人事異動，國民黨主席江啟臣今天表示，此波人事調整能否因應目前及未來整個區域環境，以及美國與大陸的關係變化，仍有待觀察，他呼籲蔡英文總統，親自向國人報告對現今局勢的看法，以及兩岸政策是否調整。

總統府昨天宣布國安及兩岸人事異動，現任陸委會主委陳明通轉任國安局長，遺缺由前國安會諮詢委員邱太三接任。現任國安局長邱國正轉任國防部長，原國防部長嚴德發轉任國安會諮詢委員。

對此，江啟臣表示，在拜登政府就任以前，國民黨就不斷提醒蔡政府，未來美國與中國大陸的關係、整個區域情勢，以及美國對外政策與戰略都會有所調整，應提前做好準備與安排，他相信昨天的調整與安排應該是有聽進他們的話。

江啟臣指出，不過，此波人事調整能否因應目前及未來整個區域環境，以及美國與中國大陸的關係變化，仍有待觀察；目前兩岸、國防、外交屬於總統的權限，因此，最後此波人事調整能否有效因應外部局勢，關鍵人物就是蔡英文總統。

江啟臣說，然而也有人批評此波人事調整換湯不換藥、大風吹，這就表示大家還是無法了解蔡英文如何看待與因應局勢變化，他呼籲蔡英文，應親自向國人報告，對現今局勢的看法、兩岸政策是否調整等。

江啟臣表示，唯一可以勉強講的是，將陳明通調任國安局長，這是否代表未來國安體系的研判會側重在兩岸或針對大陸面的分析，來研擬國安政策或做法。

(中時 )