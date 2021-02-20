民眾開車上路，偶爾會看見員警蹲在安全島或路邊草叢中架上測速拍照機器值勤。許多人當下念頭都是，警察又「偷偷摸摸」出來取締搶錢了。不過高雄仁武警分局出面澄清，其實員警蹲著看機器，其實是在例行校正測速機器，最近還設計攜帶式說明看板放在值勤現場，避免民眾誤會。

員警蹲安全島草叢偷拍惹爭議 超大看板還原真相（仁武警分局提供）

無論是臉書社團或是LINE群組，經常可以看到「熱心民眾」發文，提醒大家特定路段有警察執法。若是看見警察在蹲在安全島或路邊草叢架設測速拍照機器，更是經常猛批「偷偷摸摸」、「搶業績」。其實，大部分情況，大家看到員警壓低身體或採蹲姿，是為了進行儀器校正，並非刻意躲藏執法，讓民眾看不到而失去警覺。

最近為了不讓員警揹黑鍋，高雄仁武警分局特別訂製了攜帶式看板，寫上「測速儀器校正中」，清楚告知民眾正在測試校正，等到起身開始取締之後，才會將告示牌撤離。

仁武分局長蔡文峰強調，科技執法的目的在於提升公共運輸之安全、改變駕駛人的違規行為並減少交通事故發生，提高車流順暢，開單告發只是手段並非目的。警方將持續扮演稱職的執法者角色，維護所有用路人行車安全，也期許「交通安全的觀念」能深植在每一位駕駛人的心。

(中時新聞網)