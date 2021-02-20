云辰(2390)自結1月稅後盈餘為2143萬元，單月每股盈餘為0.1元，云辰日前宣布處分轉投資東莞利源電子有限公司100%股權，初估處分利益約新台幣9億元，加上公司順利轉型為軟硬體平台智慧生活與智慧安控服務方案的系統供應商，云辰樂觀看待未來營運。

為因應市場與商業型態的轉型，執行生產基地移轉計劃，云辰於今年1月透過子公司EVERSPRING INDUSTRY(S)PTE LTD處分轉投資之生產基地東莞利源電子有限公司100%股權，其處分投資收入人民幣2.94億元，初估處分利益約新台幣9億元，預計2月底前完成所有股轉程序，受此消息激勵，云辰近日股價連番大漲，應主管機關要求公告獲利自結數。

云辰自結1月合併營收為5097萬元，年成長10%，稅前盈餘為2156萬元，年成長212%，稅後盈餘為2143萬元，年成長229%，每股盈餘為0.1元。

除業外有處分利益，云辰近幾年啟動轉型，成為提供軟硬體平台智慧生活與智慧安控服務方案的系統供應商，產品除防盜/防災/家庭自動化/影像監控，亦整合軟硬體平台及APP，以提供軟硬體平台智慧生活服務方案的系統運營商之經營，公司亦佈局中南美及歐洲安防市場，希望能強化公司產品競爭力並提升市佔率。

在生產端部分，云辰進行工廠生產流程、品質優化，提升自動化生產技術，達到系統化管理並降低總體生產成本、藉由即時管理，提升產品毛利及公司獲利能力，云辰表示，隨著佈局效益顯現，預期未來營收及獲利可望有優異的成長表現。

(時報資訊)