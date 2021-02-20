新光大三通基金經理人楊聖民表示，金牛年台股有3利多2趨勢相挺，在總經面經濟復甦向上與資金充沛支撐下，低檔15,000點之下具支撐，指數透過類股輪動震盪向上。投資重點仍以科技股為主，上半年具漲升題材包括半導體製造、IC設計、5G零組件、運動休閒類相關等族群。

3利多：1.電子股訂單爆滿：國內科技產業受惠於5G、高速運算、電動車、AI等新興科技需求擴張，上半年電子產品接單前景佳，全年接單年增率可望突破去年再創新高，電子股營收成長更添動能。2.全球半導體需求飆升：全球各行各業在AI、5G、高速運算與車用電子強勁需求爆發下，半導體供應鏈代工價格全面喊漲，漲價潮快速蔓延上下游，將邁入一個較往年維持更久的超級循環周期。3.遠距商機熱度不墜：今年疫情仍未見舒緩，遠距商機(Working From Home)需求持續暢旺，包括Chrome Book教育市場持續強勁、消費電子如平面電視、NB、手機等亦帶動CPU、面板及各類IC需求噴發，運動休閒相關受惠族群，也值得留意，使今年台股仍大有可為。

台股攀越萬點行情背後，代表產業結構趨勢及兩大新商機有利台股，包括：1.第三代半導體商機來臨：5G新世代，半導體為科技業重中之重，全球科技產業除迎接第三代半導體商機外、5G+AI+IoT三駕馬車催化下，雲端、邊緣商機噴發，尤其以訂單供不應求、上游晶圓產能受限，「搶料」造就半導體相關廠商業績好到爆，成為今年持續推升台股的上漲動能。2.後疫情綠色新商機起跑：全球科技迎向新世代，綠色科技趁勢興起，例如各國政策持續推動電動車，造就全球百兆電動車商機噴發，相關供應鏈迎向新藍海市場，而政府、台積電加持下，國內再生能源大放異彩、風電、儲能等綠色供應鏈的多頭趨勢成形。

值得注意的，全球半導體進入擴張周期，台灣半導體供不應求，產業前景佳。加上電動車成為下世代各家兵家必爭的新戰場，台股電動車相關族群也加入多頭行列，車用電子商機噴發，國內電子產業不僅掌握全球科技新商機，更有機會搶搭新一輪創新技術周期紅利，台股長線投資機會亦備受矚目。

(時報資訊)