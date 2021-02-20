結婚多年的夫妻，想要增添閨房情趣，方式可能會越來越猛，一名40歲的人妻，在老公生日時，找來年輕辣妹一起三人行，藉此刺激與老公的性生活，當下三人相當享受魚水之歡，想不到事後人妻出現「後遺症」，連醫生也搖頭嘆「幫不了妳」。

婦產科醫師鄭丞傑在節目中分享一段實例，表示這名人妻來找他做子宮抹片檢查，結束後便例行性的問對方「還有什麼問題嗎」？這時人妻面露羞澀的說出困擾，由於與老公結婚10多年，雖然兩人性生活算是美滿，但多少還是會覺得無趣，連看A片助興也逐漸沒用。

人妻突發奇想，認為可以找辣妹來試試3P，詢問老公後，對方也感興趣，因此趁幫老公慶生，夫妻倆喝醉後找來年輕辣妹一起嘿咻，過程兩人都很滿意，未料，人妻事後與老公恩愛時，腦海中不斷浮現對方與年輕女子激戰，自己則在旁邊觀看的畫面，竟開始對老公性冷感。

感到困擾的人妻，受不了求助婦產科醫師，但醫師聽聞人妻的狀況，也愛莫能助，因為這問題並非性慾等生理上的障礙，而是身心問題，當下只能對人妻說「我救不了妳」，並將病患轉診到身心科。

(中時新聞網)