台南市政府將閒置的鹽水岸內糖廠打造成影視基地，公視《傀儡花》劇組之前搭建的清朝街景被看上，電視歌仔戲《嘉慶君遊台灣》20日也舉行開鏡儀式，即將在此拍攝。（莊曜聰攝）

台南市政府將閒置的鹽水岸內糖廠打造成影視基地，公視《傀儡花》劇組之前搭建的清朝街景被看上，將成為電視歌仔戲《嘉慶君遊台灣》的拍攝場景。（莊曜聰攝）

台南市政府向文化部爭取2.4億元，計畫將閒置的鹽水岸內糖廠打造成影視基地，公視劇集《傀儡花》去年殺青後，搭建的拍片場景再被看上，接下來將拍攝由知名演員陳亞蘭籌備的電視歌仔戲《嘉慶君遊台灣》，劇組20日舉行開鏡儀式，南市文化局也加緊趕工，包括行政辦公大樓、大稻埕街景等硬體設施都將在今年完工，加上水電、電信及道路、排水管線的鋪設，以加快對外開放的腳步。

超過百年歷史的岸內糖廠占地約33公頃，包括一幢歷史建築「紅樓」與多棟老舊建物，除部分租予農會做為倉庫外，大部分都是閒置狀況，南市文化局以「岸內糖廠基地發展計畫」向中央申請經費，從2018年起開始進行再造。

首個進駐的拍攝團隊是公視劇組，2019年也大規模整地，並完成清代漢人街景的搭建，建物景觀相當考究，因此再被新劇組相中，今天的開鏡儀式中，製作人陳亞蘭率演員龍劭華等人出席，包括市長黃偉哲、議長郭信良、聲寶董事長陳盛沺都到場參與。

文化局長葉澤山表示，岸內糖廠影視基地將朝專業製片廠的方向規畫，並結合在地大專院校影視相關系所培養優秀人才，目前硬體建設的部分正積極進行，包括辦公樓及倉庫的修復，預計5月底完工，未來將做為劇組辦公、休憩並提供餐飲服務的場館。

近年因歷史劇情的戲劇比重增加，亟需相關場景，現在也正準備搭建大稻埕街景，另外因為新冠疫情影響，醫院、學校等場地不易借用拍片，文化局也規畫搭建類似建物及布景，以應付相關拍攝需求，並同步加強園區內硬體設施，希望最快在明年就能對外開放，成為結合拍攝場地、學生實習觀摩及推展觀光的複合式場域。

(中時 )