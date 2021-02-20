前總統馬英九在春節開工後，接續為「三中案」出庭，國民黨前主席朱立倫今天在臉書為馬英九叫屈，他說，馬英九從政生涯的清廉、清白，卻遭惡意羞辱，政治追殺，陷入了無盡法律訴訟，每週頻繁出庭，令人感到不平與不捨，呼籲大家一起支持馬英九。

針對蔡政府宣布國安及兩岸人事異動，其中任命前國安會諮詢委員邱太三接任陸委會主委，國民黨前主席朱立倫在臉書質疑，一名曾涉違法濫權關說司法、施壓基層檢察官；一名公懲戒會認其作為戕害司法公信力的人，在民進黨執政之下能擔此要職，不僅給兩岸看笑話，更是台灣人民的悲哀。

朱立倫痛批，國家公器為民進黨所用，操弄司法、政治追殺；他細數這兩年，英系立委陳明文「三百萬一卡皮箱」被檢方不起訴，民進黨團總召柯建銘兒子捲入二級毒品被檢方不起訴，蔡英文總統的表姊夫吳明鴻接任最高行政法院院長。

朱立倫表示，近日，石木欽案爆出多名司法官與富商不當接觸，滾雪球出多起炒股案件都遭冷處理，司法改革儼然成為口號，長期司法信心被民進黨政府摧毀。

話鋒一轉，朱立倫為前總統馬英九叫屈，指馬英九從政生涯的清廉、清白，卻遭惡意羞辱，政治追殺，陷入了無盡法律訴訟，每週頻繁出庭，令人感到不平與不捨。

朱立倫指出，民進黨一再證實「民進黨執政，國家公器為黨所用，而不是為民服務」，我們不信公道喚不回，我們一起支持馬英九。

朱立倫強調，民進黨如此墮落，國民黨人更應該團結起來，為人民的討公道；嚴格監督，爭取執政，打造廉能政治，避免執政黨的腐敗讓全民承擔。

值得注意的是，朱立倫也在底下留言「認同請分享」，立即引起網友熱烈按讚與分享。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )