由歌仔戲天王小生陳亞蘭製作、並擔當主演的歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》，20日於台南府城開鏡，該劇禮聘國寶級歌仔戲天王楊麗花擔任藝術顧問、邀請故宮博物院前院長馮明珠擔任文化顧問。金鐘視帝龍劭華接到陳亞蘭邀約，二話不說允諾特別演出，今一早7點搭高鐵南下力挺。

有趣的是，龍劭華17年前應國寶級歌仔戲天王楊麗花之邀，在電視歌仔戲《君臣情深》飾演太監，扮女裝取悅皇帝，17年後應歌仔戲天王小生陳亞蘭之邀，在《嘉慶君》出演大夫，原以為角色溫文儒雅，沒想到有在診療上取悅嘉慶君的情節，讓他笑喊：「這也是一種傳承！」

陳亞蘭師承楊麗花傳承歌仔戲，2019年開播電視歌仔戲《忠孝節義》頗受好評，籌備2年開拍新作《嘉慶君遊臺灣》，邀請金牌經紀人陳秀卿共同擔任製作人、曾入圍金馬獎最佳導演的葉鴻偉執導，以及撰寫林心如、霍建華主演的《傾世皇妃》編劇張英俊打造劇本。

《嘉慶君遊台灣》獲文化部109年電視節目製作補助3千5百萬，預計明年第一季播出。陳亞蘭提到，多年前與已故綜藝天王豬哥亮演出短劇《嘉慶君》後，觀眾想看她再次詮釋嘉慶君的英氣風範，也是她拍攝該題材主因之一。她過年期間特別邀好友葉麗娜每日快走近一小時，只為把嘉慶君詮釋得更傳神。

陳亞蘭透露，此次製作將大幅增加外景比例，雖增添製作難度，但透過嘉慶君一步一腳印地遊寶島，除呈現台灣在地文化將各地名勝古蹟以及名產等入鏡外，所到之處的人情溫暖，見證台灣世界聞名地的人情味。今包括主演紀麗如、廖麗君、葉麗娜、何佩芸、林佩儀、范宏恩、蔡家元、羅育忠、江俊賢、文君、楊淑涵等出席，陳亞蘭送紅包給所有工作人員，預祝今年各個事業火紅。台南市市長黃偉哲、台南市議長郭信良、副議長林炳利也到場祝賀，期許更多台南美景成為嘉慶君遊臺灣的行腳景點。

台南市市長黃偉哲（中）出席陳亞蘭（右四）製作兼主演《嘉慶君遊臺灣》開鏡記者會。（欣湉國際提供）

陳亞蘭現場發紅包給工作人員，祝賀大家今年事業火紅。（欣湉國際提供）

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