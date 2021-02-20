統一獅今日與味全龍在台南球場進行練習賽，這也是龍隊首場對外練習賽，遭到去年冠軍震撼教育，獅隊由古林睿煬先發4局，接下來連換5名投手，都沒被龍隊敲任何安打，最後獅隊以4比0擊敗龍隊，味全龍苦吞無安打比賽。

此戰由獅隊寄予重望的年輕投手古林睿煬先發，主投4局沒被敲任何安，另送出4次三振，尤其3局上半連飆3K，讓龍隊打者12上12下，最快球速來到153公里。

獅隊接下來派出潘威倫、林其緯、傅于剛、江承峰、陳韻文接手，各投1局，只讓龍隊打者2次保送而上壘，獅隊6投接力，整場沒被味全龍敲安，其中潘威倫、傅于剛、陳韻文都讓對手三上三下。

而統一獅則在第2局面對龍隊先發投手林子昱，郭阜林先獲保送上壘，陳重廷、潘傑楷連續安打攻下首分，6局下半面對楊鈺翔，林祖傑趁失誤上壘後，姚雨翔敲出二壘打帶有1分打點，最後就以4比0贏得這場練習賽。

(中時 )