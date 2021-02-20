雖然不一定要結婚才能成為人生勝利組，許多單身男女仍將「脫單」視為開啟人生新階段的重要一步。一名網友在PTT發問，他舉例「35歲的單身男子和爸媽同住舊公寓，還有機會獲女生青睞嗎？」網友討論熱烈，紛紛單刀直入切重點，「要看你爸爸是誰」。

PTT的熱門話題，再度掀起「黃金單身漢」與「阿宅王老五」的差別究竟在哪裡。原PO的例子稍微極端，但這類人確實大有人在，年近40歲的單身男子名下無房，又和父母同擠一間小房子，以這樣的條件，在女生裡有市場嗎？還有機會脫單嗎？

「如果你長得像《復仇者》的洛基，就有機會」、「要看舊公寓的小房子在哪，如果是大安區或信義區，絕對有市場」、「先等一下，房子是租的還是自己的」、「重點是爸爸其實有很多小房子吧」。鄉民們發言踴躍，多認為該名35歲男若坐擁多筆不動產，或爸媽背景雄厚（只是住習慣了老公寓），仍可能獲女生青睞。

有網友認為，在房價高漲的當下，要是一個月要花萬把塊租房子，真的不如回家跟父母住，「實際一點房租省下來，有機會請女孩子吃飯」、「台灣人不像西方人，長大了一定要搬出去才叫獨立」、「能陪伴父母也不錯」。

還有網友更實際，指舊公寓沒什麼公設，頂多樓梯間，翻修後住起來很舒適，「但如果要結婚，就得考慮女方願不願意和公婆住了」。

(中時新聞網)